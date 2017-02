"No podemos protegerlos de deportación": SRE

PHOENIX, Arizona(GH)

“No podemos protegerlos de una deportación, desafortunadamente no podemos ir en contra de las leyes y lo que están haciendo”, reconoció el subsecretario de América de Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.



Carlos Sada Solana dijo en el marco del Segundo Foro llamado Agenda Migrante: Una visión desde los connacionales, que no pueden ir contra lo que está haciendo el Gobierno federal estadounidense en casos como el de Guadalupe García Aguilar, así como el caso de otra persona que vivía en Tucson, Arizona, y que fue deportada de manera expedita.



El funcionario dijo que el mexicano deportado el viernes por Nogales tenía algunas infracciones de tránsito de hace diez o doce años y lo fueron a sacar de su casa.



“Esa situación nos debe poner a reflexionar”, señaló, “ya cambiaron las condiciones no son las mismas”.



HABÍA OTROS PROCEDIMIENTOS



El diplomático recordó que en la pasada administración estadounidense había algunos procedimientos que llamaban discreción procesal donde no eran prioridades de deportación casos como el de la señora Guadalupe García.



“Nosotros como Gobierno, como parte del ejecutivo, como parte de la estructura de la Presidencia de la República hemos tratado de ir respondiendo a las necesidades para que las condiciones sean lo menos difícil posible y se vuelvan lo menos vulnerables posibles”, indicó.



Sada Solana pidió a la comunidad indocumentada acercarse a los consulados de México, donde se canalizarán recursos para darles mayor atención.