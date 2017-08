Alertan por plomo en dulces mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) informaron que alrededor de 20 dulces mexicanos contienen altos niveles de plomo. Entre ellos destacan la Rockaleta Diablo, Tiramindo, Ricaleta Chamoy, Tutsi Pop e Indy Marimbas.



El plomo de estos dulces supera las 0.1 partes por millón (ppm), nivel que establece como máximo la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).



De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, los siguientes dulces superan las 0.1 ppm que aconseja la FDA:



- Rockaleta Diablo (0.70 ppm).



- Tiramindo (0.37 ppm).



- Ricaleta Chamoy (0.19 ppm).



- Tutsi Pop (0.13 ppm).



- Indy Marimbas (0.22 ppm).



Medios nacionales recibieron la información por parte del Instituto luego de la publicación del artículo "Lead in candy consumed and blood lead levels of children living in Mexico City", el cual muestra el consumo en niños de la Ciudad de México con alta presencia en su sangre de los componentes de los dulces.



De la misma manera, el INSP alertó que Estados Unidos cuenta con un sistema de monitoreo de niveles de plomo en la sangre muy bueno, por ello, muchos estados del país vecino comenzaron a detectar a niños con niveles de plomo alto, cuestionando la procedencia del elemento químico y concluyendo que provenían de dulces elaborados en México.



El plomo, según la OMS, se distribuye en el cuerpo hasta el cerebro, hígado, riñones, huesos y dientes.



"Muchas veces, sustituye las funciones del calcio: puede depositarse en los huesos y vivir ahí por 20 o 30 años”, añadió la alerta.