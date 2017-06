PRD busca regular uso de Uber en aeropuertos del País

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presentará una iniciativa con la intención de que los Uber, cuenten con todos los elementos necesarios para poder trasladar pasaje en los Aeropuertos Internacionales del País, con la intención de resguardar la seguridad nacional.



El diputado Arturo Santana expresó que los aeropuertos al ser considerados como fronteras, requieren que el gobierno federal vigile y controle el acceso del transporte público y privado de los Aeropuertos Internacionales, pues si bien hasta el momento no se han suscitado actos de terrorismo, México no está exento de que pueda ocurrir.



“El asunto es que se ha relajado el control por parte del Estado mexicano la regulación de estos vehículos, si bien la Suprema Corte se dispone a avalar que los gobiernos estatales sean quienes regulen su uso, no se debe perder de vista que los Aeropuertos competen al gobierno federal, además de que para operar deberán contar con todos los requisitos que se les pide a los concesionarios regulados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, añadió.



El perredista precisó que actualmente el presidente de la Comisión de Transportes, el panista Javier Rodríguez Dávila, presentó una iniciativa a la Ley de Aeropuertos y de Caminos y Puentes de autotransporte federal, para permitir que los Uber presten su servicio en los Aeropuertos sin los permisos necesarios.



“En su iniciativa propone que los Uber puedan trabajar en las inmediaciones de los Aeropuertos sin tener un seguro de daños a terceros como lo tienen los taxistas regulados por la SCT, así como las empresas reguladas por el gobierno (federal), los Uber y Cabify de acuerdo con la propuesta no tendrán la obligación de solicitar una licencia de carácter federal, lo que deja en desventaja a los concesionarios”, asentó.