Crecimiento en México se mantiene: Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México, a diferencia de otras naciones, se mantiene en crecimiento gracias a una Inversión Extranjera Directa (IED) por 135 mil millones de dólares y con la generación de 2.7 millones de empleos durante su administración.“En un contexto (internacional) incierto, en un escenario difícil y complejo, porque creo que todos estamos observando lo que pasa en el mundo entero, México sigue creciendo, no con las tasas que quisiéramos, ya que el mundo tampoco está creciendo a esos niveles.“Somos de las economías de América Latina que están teniendo y observando mayores niveles de crecimiento. Junto a ello estamos, incluso, por encima de la tasa de crecimiento económico, generando más empleo que nunca”, dijo al inaugurar una planta de la empresa refresquera Peñafiel en esta zona del estado.Destacó que su gobierno ha generado condiciones para que se mantenga el arribo de inversión extranjera y México se siga proyectando como un destino confiable para los grandes capitales, donde las inversiones estén a buen recaudo y cuenten con 120 millones de consumidores.“Donde las inversiones tengan oportunidad de crecimiento y rentabilidad, que es lo que a final de cuentas buscan los empresarios, pero al hacerlo ellos también vengan a contribuir con el desarrollo económico y social de nuestro país, al generar empleo y riqueza económica, al generar oportunidades laborales para los mexicanos”, dijo el Presidente.Acompañado por el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, Peña Nieto aseguró que durante su gobierno se han atraído 135 mil millones de dólares de Inversión Extranjera Directa, cifra a la que calificó como “relevante para un país emergente como lo es México”.Enfatizó que esta cifra es 50% superior a la registrada en la administración anterior, durante poco más de cuatro años. Señaló que el promedio de IED anual en la década de los 80 fue de 2 mil millones de dólares; en los 90, 8 mil millones de dólares, y hoy es de 30 mil millones de dólares anuales.“Esto habla del importante avance, de la confianza que México sigue proyectando en el mundo y por eso, cuando reiteramos por qué hicimos cambios estructurales y reformas de fondo, pues es precisamente para que México siga teniendo asideros o de dónde tomarse para seguir creciendo y alcanzando condiciones de mayor desarrollo”, puntualizó.Dijo que esto ha permitido que el País tenga más fuentes de empleo que, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en marzo se crearon 140 mil 347 nuevos empleos, por lo que este mes ha sido el de mayor generación en comparación con cualquier otro marzo desde que se mide este rubro (40 años).Agregó que esto permite confirmar que en el primer trimestre de 2017 ha sido, del mismo modo, el inicio de año con mayor número de empleos registrado desde que se comenzó a medir este indicador mes a mes hace 30 años, con 378 mil empleos formales.El presidente Peña Nieto destacó que con ello se genera “una cifra histórica” de los empleos generados por esta administración: 2.7 millones.“Esto, debo decirlo, es gracias a la confianza y a la inversión que las empresas están realizando en nuestro país”, añadió.Desea felices vacaciones. Tras destacar la confianza que ha tenido Grupo Peñafiel en México, deseó a los mexicanos un feliz descanso durante estas vacaciones de Semana Santa.“Que recarguen pilas, que se recarguen de energía y que esto nos permita seguir trabajando a tambor batiente en la construcción del México que todos queremos. Que recordemos y tengamos presente que México se hace todos los días.“No esperemos llegar a un momento en el que el país se haya hecho como lo deseamos y soñamos. Hacer eso, tener ese México de oportunidades, de desarrollo, de crecimiento y de prosperidad para todos los mexicanos es algo que se construye todos los días y lo hacemos todos, no lo hacen unos cuantos”, dijo.Advirtió que el país que quieren los mexicanos no lo logrará solo el gobierno, sino que lo conseguirá toda su sociedad y con la participación del sector privado. Pidió recargar energías para regresar con mayor vitalidad “para seguir construyendo la nación que todos queremos”.