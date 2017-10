Catean rancho del ex gobernador Eugenio Hernández

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un Agente del Ministerio Público ingresó presuntamente a realizar un cateo en el rancho "Las Palomas", que es propiedad del ex gobernador Eugenio Hernández Flores.



La diligencia comenzó después de las 18:00 horas de este martes, en el kilómetro 13 de la carretera Ciudad Victoria a Monterrey, en terrenos del ejido Tierra Nueva.



Hasta las 21:00 horas no había información oficial del cateo que se habría realizado en ese lugar, mismo que permanecía con vigilancia policial desde que fue aprehendido el ex gobernador.



Trascendió que no hubo ningún aseguramiento, y que la diligencia se realizó ante la presunción de que otras personas vinculadas en las investigaciones estuvieran en ese rancho.



El ex gobernador Eugenio Hernández Flores fue detenido por los delitos de peculado y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, acusado de apropiarse de las mil 600 hectáreas que actualmente tienen un valor de mil 584 millones de pesos.



Su abogado defensor, Jorge Olvera, solicitó la ampliación del término constitucional, de 72 a 124 horas, el cual se vence el próximo jueves.