Issste no sufrirá recorte presupuestal: Reyes Baeza

SALTILLO, Coahuila(SUN)

El proyecto de presupuesto de para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado para 2017, asciende a 260 mil millones de pesos y es superior al que se ejerce en este año, afirmó el director general del Issste, José Reyes Baeza Terrazas.Rechazó que se pudiera registrar un recorte en las finanzas al señalar que el Issste, organismo encargado de la seguridad social de los empleados activos y pensionados del Gobierno federal, opera en este 2016 con recursos del orden de los 230 mil millones de pesos y estos tendrían un incremento de 30 mil millones de pesos, (del 13 % aproximadamente) en comparación al actual.“En términos nominales, la propuesta de presupuesto hecha por el Ejecutivo, Enrique Peña Nieto , va en más de 260 mil millones de pesos cuando en este año tuvimos un presupuesto de 230 mil millones”, apuntó.Sin embargo, el funcionario federal no dio detalles de los rubros a los que se destinarían los recursos adicionales y tampoco aclaró si el nuevo techo financiero solamente se ajustaría a la inflación.Como se sabe, en la propuesta de Paquete Económico enviada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto , a la Cámara de Diputados y entregado por el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade , el recorte o “ajuste” del gasto supera los 239 mil millones de pesos y, según se ha anticipado, afectaría algunos rubros como salud.Contratarán “con plaza” a tres mil médicosEl funcionario aseguró que continúan mejorando la atención médica a los derechohabientes, el abasto de medicamentos y también “autorizaríamos nuevas plazas en el marco de las nuevas aprobaciones que se dieron por parte de la SHCP y del Issste”.“De 10 mil nuevas plazas para médica (doctores y especialistas), 4 mil de ellas las ejercimos el año pasado, 3 mil este y 3 mil el próximo año, parte de estas plazas vendrían cubrir el requerimiento del nuevo hospital en la Zona de la Laguna de Coahuila (Torreón o algún otro municipio)”, aseveró.Reyes Baeza afirmó, en entrevista, que el Issste administra al año 26 mil millones de pesos en préstamos personales, luego de iniciar, junto con el gobernador, Rubén Moreira Valdez, la entrega de 2 mil 500 créditos, que sumarán 200 millones de pesos, a empleados activos y jubilados del Gobierno Federal aquí en Coahuila.De estos dos mil 500, dijo que apartaron 500 para damnificados por las abundantes lluvias registradas recientemente en la región Laguna de Coahuila.“Son préstamos personales, de un mínimo de 30 mil pesos a más de 100 mil pesos, íbamos entregar dos mil pero finalmente se anotaron más solicitantes y por eso, vamos a dejar 500 más para atender la zona de desastre de acuerdo a la declaratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la zona de la Laguna”, explicó.El evento se efectuó en el “Parque las Maravillas”, del Centro Metropolitano. Posteriormente, el funcionario federal inauguró la segunda planta del Hospital del Issste de Saltillo, que es de tercer nivel, y que estaba inconclusa, y cuenta con 30 subespecialidades entregó 14 ambulancias, 13 por el traslado de pacientes del interior del estado y una de “urgencias avanzadas”.Los vehículos para traslados de pacientes delicados serán repartidos a las clínicas y hospitales de Piedras Negras, Acuña, Nueva Rosita, Sabinas, Monclova, San Pedro, Torreón y Saltillo.En tanto que la ambulancia de urgencias avanzadas, que se utilizará para atender emergencias de enfermos muy graves, cuenta con desfibrilador externo automático portátil, equipo para atención de parto, oxímetro de pulso, desfibrilador, monitor de signos vitales, ventilador para traslado adulto - pediátrico, detector de latidos fetales, entre otros aparatos sofisticados de “soporte de vida”.Rubén Moreira y José Reyes Baeza dejaron que las enfermeras les tomaran la presión.“Manita de gato” y mil 200 mdp para hospital en La Laguna.También ratificó el compromiso de modernizar la infraestructura hospitalaria de la Laguna que hace mucha falta.“El hospital del Issste en la Laguna está en muy malas condiciones, estamos haciendo un inversión temporal para mejorar las condiciones actuales, mientras iniciamos el otro y lo concluimos”, comentó.Aunque todavía no han licitado esa obra, aseguró: “Vamos mejorar las áreas de consulta externa, de urgencias, vamos a darle una manita de gato a la parte de quirófanos, que es la parte más sensible.“Y luego impulsaremos el proyecto del nuevo Hospital de segundo Nivel, que tendrá más o menos 120 camas censables y en el que se invertirán como mil 200 millones de pesos”, añadió.Será un hospital de mediana dimensión, explicó, con más de 30 especialidades médicas con diferentes áreas de servicio de geriatría, Clínica del Dolor y muchas otras, para reivindicar a la institución con los derechohabientes de la Laguna.Dijo que aún no lo han concursado porque están terminando los últimos detalles técnicos con la Secretaría de Hacienda; “Nosotros esperamos licitar la obra a principios del próximo año, para estar empezando la construcción a mediados del próximo año”.Estimo que la inversión inicial de construcción y equipamiento será de mil 200 millones de pesos, aunque puede variar un poco de acuerdo al proyecto técnico ejecutivo ya cuando se termine.El titular del Issste comentó que un gran cantidad de doctores emigrarían del actual nosocomio al nuevo y si quedan vacantes se cubrirán con parte de los tres mil que van a contratar en el 2017.