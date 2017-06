Cae ex auditor acusado de encubrir a César Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex auditor de Chihuahua, Jesús Esparza Flores, fue detenido en Chiapas y será trasladado hoy por la noche a esta ciudad para ser presentado ante un juez y se le fincarán cargos penales por presuntamente haber manipulado resultados de diversas auditorías que tuvo a su cargo con el fin de encubrir actos de corrupción del ex gobernador César Duarte.



Esparza renunció a su cargo en enero pasado, un mes después que el diputado presidente de la Comisión de Fiscalización, Jorge Soto, presentara una denuncia administrativa y una penal en su contra, bajo el argumento que se tenían pruebas de alteraciones a distintas Cuentas Públicas para ocultar millonarios desfalcos al erario.



Hasta el momento no hay un informe oficial de su arresto, pero fuentes de la Fiscalía revelaron que desde hace unos días un grupo especial de la corporación se trasladó hasta Chiapas y ubicó a Esparza, y ayer por la noche apoyados por personal de la Procuraduría chiapaneca ejecutaron la orden de aprehensión.



Jesús Esparza fue el encargado de auditar el manejo de recursos que hizo la administración de Cesar Duarte, sin embargo en su momento fue notoriamente conocida la cercanía entre ambos, al grado que la hija del ex auditor era la encargada del manejo de redes sociales del ex mandatario.