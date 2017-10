Alumnos de escuela primaria de Oaxaca reanudan clases en la calle

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Alumnos de la primaria "Enrique Pestalozzi" reanudaron clases este lunes en la calle, tras los sismos de septiembre que dañaron su plantel, ubicado en el centro de la ciudad de Oaxaca. Al menos otras tres protestas se registraron este lunes por similares demandas a las autoridades educativas.



Los fenómenos naturales afectaron aún más la infraestructura del inmueble de dos pisos, por lo cual los tutores y docentes exigieron al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo) su reparación.



El director de la institución, Alejandro Mendoza Altamirano, acusó a las autoridades educativas de desatención debido a que desde el 2015 existe un dictamen de que las instalaciones deben de ser rehabilitadas, lo que no ha sucedido a la fecha y con el sismo las fallas aumentaron.



"Fracturas en varias partes de sus muros, en los baños, en el tubo de la escalera, en las bodegas, todo con relación a lo que soporta la planta alta", informó.



Por tal motivo, desde este día comenzaron las clases en la vía pública frente al centro escolar, sobre la calle Rayón, desde Armenta y López hasta Bustamante, en el centro de la capital del estado, sin que haya elementos de la Policía Vial que alerten de la presencia de los menores de edad.



La primaria "Enrique Pestalozzi" ofrece el servicio educativo desde hace unos 60 años, actualmente atienden a 288 alumnos, y donde laboran 25 docentes y personal administrativo.



Los sismos del mes anterior dañaron tres mil 476 escuelas de todos los niveles de educación en Oaxaca.



Más protestas



Por otra parte, un grupo de tutores de los estudiantes de la primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", bloqueó este día los accesos al complejo de oficinas de Ciudad Judicial, para denunciar el presunto fraude del Comité de Padres de Familia de dicho plantel, situado en Reyes Mantecón, fraccionamiento perteneciente al municipio de San Bartolo Coyotepec.



Acusaron a la ex tesorera, Micaelina García Figueroa, de presuntamente robarse 122 mil pesos, dinero recaudado a base de las cooperaciones para el mantenimiento de la escuela.



En tanto, un grupo de sindicalizados del Instituto de Estudios del Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO), protestó frente a su nuevo edificio, localizado frente a Ciudad Universitaria, al sur de la capital del estado.



Piden a la Secretaría General de Gobierno una reunión para que atiendan sus demandas, entre ellas la revisión de sus oficinas para que les garanticen las salidas de emergencia ante la actividad sísmica en la entidad.



Los inconformes consideraron que no existen las suficientes condiciones de seguridad, por lo cual pidieron también la destitución de la directora del IEBO, Lucía Raquel Alberto Marín.



Por último, otro grupo de tutores de la primaria “Beatriz Ávila García”, ubicada en la avenida San Felipe, al norte de la ciudad, efectuaron otra manifestación para demandar revisión de sus instalaciones.