Trabajan 1.7 millones de niños en México, indica Inegi

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un millón 686 mil niñas, niños y adolescentes de cinco a 17 años realizan quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, lo que representa 5.7% de la población menor a 18 años, de acuerdo con datos del Módulo de Trabajo Infantil difundidos por el Inegi a propósito del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemorará el próximo 12 de junio.



El trabajo doméstico en condiciones no adecuadas se define como "el conjunto de actividades domésticas que ponen en riesgo, afectan la salud o desarrollo de los niños, niñas y adolescentes".



Se define así cuando se da en un medio insalubre que supone la manipulación de equipos peligrosos o cargas pesadas, en lugares que ponen en riesgo a la persona, o bien, en horarios prolongados.



Por sexo, 5.5 de cada 100 niños y seis de cada 100 niñas de cinco a 17 años se encuentran realizando trabajo doméstico en condiciones no adecuadas.



Por el rol que ha tenido la mujer en los quehaceres del hogar, son las niñas y adolescentes mexicanas quienes se han visto más afectadas por este problema.



El tiempo dedicado a los quehaceres domésticos de estos menores señala un mayor lapso en las mujeres de cinco a 17 años, porque tres de cada 10 (29.7%) excede las 28 horas a la semana, situación que presentan apenas 4.7% de los hombres.



El factor escuela. Con respecto a la condición de asistencia escolar de la población de cinco a 17 años que realiza quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, 20.8% no asiste a la escuela. Esta situación se presenta en 13.9% de los hombres y en 27.4% de las mujeres.



La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que la falta de acceso o el acceso condicionado a la educación por la participación en labores domésticas o de servicios a terceros en niñas, niños y adolescentes trunca su espacio de generación de capital humano que les otorgará las herramientas y permitirá potenciar sus capacidades a fin de romper con el círculo de la pobreza.



De los niños, niñas y adolescentes que trabajan, 53.3% también estudian y realizan quehaceres domésticos y 27% combinan el trabajo con las labores en el hogar.



Por género, seis de cada 10 niñas y adolescentes mujeres (63.5%) realizan quehaceres domésticos y estudian, además de estar inmersas en actividades laborales, situación que se presenta en 49% de niños y adolescentes varones. De quienes dedican más de 28 horas a las labores domésticas, ocho de cada 10 son niñas.