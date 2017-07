Congresistas de EU no asignarán recursos a muro: Romero Hicks

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El senador Juan Carlos Romero Hicks (PAN) dijo en un mensaje en video que congresistas republicanos y demócratas, en Washington, sostienen una postura contra la asignación de recursos para la construcción del muro en la frontera de México con Estados Unidos que prometió Donald Trump en campaña.



Romero Hicks estableció contactos en Estados Unidos, a raíz de la política antimexicana del presidente Donald Trump, y uno de los resultados de su postura ha sido su impulso a una reforma a la Ley General de Educación para la revalidación de estudios de mexicanos que regresen al país por la política xenofóbica del Ejecutivo estadounidense.







Juan Carlos Romero Hicks, quien ha dado a conocer su aspiración a la candidatura del PAN a la Presidencia de la República, abrió un mensaje dirigido a Trump, luego de que el estadounidense, haya señalado en la cumbre del G-20 que “absolutamente” está dispuesto a que México pague el muro que se propone levantar en la frontera común.



“Usted nos ofende con su amenaza de un muro fronterizo e insiste en que México pague por su construcción”.



Agrega: “En Washington, republicanos y demócratas, me dijeron que no asignarían fondos para su muro”.



Señala que “líderes empresariales me dijeron que su muro era malo para el comercio estadounidense”.



Líderes académicos y comunitarios “dicen que les avergüenza su propuesta de un muro”, expresa Romero Hicks, ex gobernador de Guanajuato, uno de los estados expulsores de migrantes a Estados Unidos. “Su visión es retrógrada”, dice en referencia a Trump.



“México tiene hoy un Presidente débil, pero pronto un Presidente se levantará a defender su nación y ya no aceptará sus insultos y amenazas”, afirma Romero Hicks en una alusión a cuál será su oferta de campaña electoral.



Establece que la totalidad de los mexicanos descalifican al presidente de Estados Unidos: “130 millones de mexicanos y millones de estadounidenses levantamos la voz diciendo: No al muro de Trump”.