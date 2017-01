"Gasolina no tuvo fines recaudatarios", revira Zavala a Peña

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La aspirante a la candidatura presidencial del PAN, Margarita Zavala, respondió al presidente Enrique Peña Nieto que en el sexenio que encabezó su esposo, el ex mandatario Felipe Calderón , nunca se utilizó el precio de las gasolinas con fines recaudatorios.Esto luego de que Peña Nieto señalara que en el sexenio anterior no se quisieron asumir costos políticos, y “se perdieron casi un billón de pesos, es decir un millón de millones, subsidiando la gasolina”, según expresó el pasado 5 de enero.La ex primera dama reviró en un video mensaje de dos minutos en su cuenta de redes sociales “que en los gobiernos del PAN nunca se utilizó el precio de las gasolinas con fines recaudatorios. A este gobierno sólo le interesa el dinero. Tú dinero”, señaló.Zavala Gómez del Campo calificó de “mentiroso” al gobierno federal, luego de que durante su campaña hacia la Presidencia, el presidente Enrique Peña dijo que ya no habría gasolinazos. “Falso. Hoy la gasolina está más cara que nunca”, afirmó.Asimismo, indicó que la indignación social no es sólo el resultado del gasolinazo, sino también por el abuso, la mentira, la injusticia, la corrupción, con la que se ha dirigido la actual administración federal.“El aumento al precio de las gasolinas nos ha llenado de coraje, de indignación, de impotencia. Dijeron que iban a invertir en educación, en salud, en seguridad. Falso. A este gobierno no le importó la gente. Se derrochó enormemente el dinero de los mexicanos, por eso, llegamos a estos niveles de endeudamiento y a una devaluación que hacía muchos años no habíamos visto”, sostuvo.La panista arremetió también contra el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pues agregó que el gobierno no es el único que miente, ya éste “reclama lo que como priista aplaudía y juega con la esperanza del pueblo”.Además de que el odio y la violencia no son los caminos correctos para expresar su indignación.Margarita Zavala hizo un llamado a los ciudadanos para exigir que se baje el financiamiento de los partidos políticos, que funcionarios y legisladores se paguen su propia gasolina, café y teléfono.“Exijamos un gasto responsable en educación, en salud, en seguridad, es decir, que se invierta en policías, en maestros, en personal médico, en medicinas. La irresponsabilidad de la clase política está llegando a su límite, y esos abusos los estás pagando tú, con tus impuestos: En la luz, en la gasolina, con tu trabajo”, anotó.La ex diputada federal añadió que los partidos políticos deben dejar de aumentar cada año su presupuesto público, y que los legisladores deberían abstenerse de regalarse sus propios bonos.“Como ciudadanos debemos exigir pacífica y responsablemente las cosas. No le demos más paso al abuso y a la corrupción. Exijamos, pongamos nuestra casa en orden y démosle juntos un respiro a México. Hagámoslo de manera responsable, solidaria, generosa y que todos, pero todos, salgamos adelante”, puntualizó.