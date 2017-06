Envía México a Guatemala solicitud formal de extradición de Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El gobierno mexicano ha enviado a Guatemala la solicitud formal de extradición del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó que a las 15:45 recibió la solicitud y a las 16:00 horas se trasladó al Ministerio Público.A partir de este momento, el Ministerio Público deberá informarle al juez de la causa, ubicado en el Quinto Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente sobre la petición mexicana.El juzgado decidirá si la extradición se autoriza y en caso de ser positivo la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala le pide al Ministerio de Relaciones Exteriores que lo haga del conocimiento de México, a través de su Embajada en Guatemala.Ambas cancillerías coordinarían la entrega del ex mandatario.Duarte puede elegir allanarse a la extradición y aceptar su entrega a las autoridades mexicanas o su defensa puede preparar argumentos jurídicos para retrasar el proceso.El ex mandatario priista es buscado por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito electoral y delitos del fuero común relacionados con actos de extorsión.