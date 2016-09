Diputados solicitan a SRE informe sobre visita de Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) un informe pormenorizado de los antecedentes, las condiciones, el desarrollo y los resultados de la visita del candidato republicano Donald Trump.El acuerdo firmado por todos los grupos parlamentarios pretende que la dependencia explique los motivos que llevaron al Ejecutivo federal a invitar al estadounidense a una reunión a la Residencia Oficial de Los Pinos, el pasado 31 de agosto.En entrevista, el coordinador del PRI, César Camacho señaló que Donald Trump, no supo estar a la altura del trato que le ofreció el presidente Enrique Peña Nieto , “parece no haber comprendido a cabalidad este gesto caballeroso de un puente tendido por el Presidente”, aseveró.El priísta aseguró que para su bancada fue acertada la invitación; sin embargo, dijo que el estadounidense no estuvo a la altura tanto en lo verbal como en actitud, de ahí que la posición de su partido será la de un “rotundo no” a sufragar el muro.Lamentó que la candidata demócrata Hillary Clintón haya desistido a la invitación por parte del gobierno federal, pero aseguró que a través de la Cancillería y de la Oficina de la Presidencia, se buscará establecer una comunicación fructífera, fluida y provechosa, sin que ello sustituya el trato personal.“Nos habría gustado no sólo escucharla, sino que escuchará los planteamientos de Peña Nieto, que conozca lo que pensamos, sentimos y lo que esperamos de quien esté a cargo de la Presidencia de este país del norte los siguientes cuatro años”, aseveró.