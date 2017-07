SRE y PGR coordinarán entrega de Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En un comunicado de prensa, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala notificó a la Embajada de México en ese país, la comunicación que la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia entregó a ese Ministerio, consistente en la copia certificada de la resolución emitida por el Tercer y Quinto Tribunales de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, mediante la cual se admitió el allanamiento a la solicitud de extradición de Javier Duarte de Ochoa.



En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la PGR coordinará el operativo para la entrega de Duarte.



La dependencia cuenta con 60 días naturales establecido en el artículo Décimo Segundo del Tratado de Extradición entre México y Guatemala para concretar la entrega del ex mandatario.



La dependencia no ha informado sobre la fecha exacta de llegada del ex gobernador.