Zavala amenaza con no acompañar al PAN en el 2018

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

.@RicardoAnayaC debe comportarse a la altura de lo que necesitan el PAN y el país. Necesitamos a la candidata o al candidato más competitivo pic.twitter.com/ahsxzVSDmh — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 6 de junio de 2017

La aspirante del PAN a la candidatura presidencial, Margarita Zavala, amenazó con no acompañar al partido en el 2018, si éste renuncia a sus principios.En un videomensaje en su cuenta de redes sociales, asegura que tampoco validará abusos y a hacer política vieja."No acompañaré a un PAN que renuncie a sus principios. Basta de la política corrupta de trampas y moches. Basta de acuerdos a espaldas de los panistas y de la gente. Hoy estamos en una encrucijada", asentó.La esposa del ex presidente Felipe Calderón, acusó a la dirigencia de su partido de alejarse cada vez más de los principios blanquiazules y por ende, de debilitar al PAN como la opción real de cambio para el 2018, mientras que sus adversarios se fortalecen.Afirmó que hasta ahora ella ha "cuidado" al PAN en lo público y en lo privado, pero que bajo la presidencia de Anaya Cortés la fuerza política se está volviendo todo lo que "despreciamos" del PRI."He pedido que Ricardo Anaya no sea juez y parte en la contienda. He pedido lo mismo que he ofrecido: jugar limpio, conciliar antes que confrontar y respetar la dignidad de las personas. Durante dos años, su respuesta ha sido la misma: mentir, hacer trampa, simular, pactar con el gobierno y con otros partidos", añadió.Tras afirmar su deseo por ser presidenta de México, Zavala Gómez del Campo, le exigió a Ricardo Anaya comportarse a la altura de lo que necesitan el PAN y el país, a definir en un mes su candidatura, así como a un método limpio y justo."Hoy el PAN necesita a la candidata o candidato más competitivo. El PAN tiene que ser la mejor opción para la gente. Para quienes miran al PAN desde afuera, hoy les digo: esto no es una pelea más entre políticos. Ésta es una lucha entre distintas formas de ver, hacer y vivir la política. Y todos tenemos que decidir de qué lado estamos", refirió.La panista volvió a señalar a Anaya como el responsable directo de la derrota electoral en el Estado de México, la cual calificó como la más "grave"."Él sacrificó las posibilidades de éxito del PAN pensando sólo en sí mismo y en sus ambiciones. La dirigencia del PAN le falló a los mexiquenses. Podemos regresar al pasado, con soluciones viejas que no resuelven nuestros problemas, o podemos pensar en algo distinto, elevar la mirada hacia el futuro y unirnos para derribar los muros que no nos dejan avanzar", expresó.La ex primera dama dijo también que cree firmemente en que se puede hacer política con honestidad, ética y verdad, razón por la cual este jueves, iniciaré una gira nacional para escuchar a los mexicanos."Una gira para demostrar que hay otra forma de hacer política. Este es un llamado a los panistas. Es un llamado a los ciudadanos que quieren lo mejor para México. Lo que está en juego no es una candidatura, es el futuro de México", externó.