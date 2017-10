Tribunal revoca reglas del INE para evitar compra de voto

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con 6 votos contra uno, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) revocaron los criterios emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y la equidad en la contienda.



De nueva cuenta los magistrados establecieron que el INE se excedió en sus facultades, introdujo nuevos tipos sancionables y reguló de manera directa los artículos 41 y 134 de la Constitución.



Las normas habían recibido 19 impugnaciones, entre ellas una de la Presidencia de la República y en esos criterios ahora revocados el INE prohibió la entrega de tarjetas o creación de nuevos programas sociales sin reglas de operación durante las elecciones y restringió la rendición de informes para la promoción de la imagen de servidores públicos.



En la sentencia se señalaron como casos de excesos de regulación del INE el "establecer que la entrega de tarjetas durante el proceso electoral que impliquen el ofrecimiento de un beneficio directo o la incorporación a un programa se considerará violatorio a la ley" eso implica nuevos tipos sancionadores y el surgimiento de responsabilidades administrativas y tampoco se respeta la presunción de inocencia pues se da por hecho la intención de incidir en la elección al crearse programas sociales durante el proceso.



El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien elaboró la sentencia que fue avalada aseguró que pese a la revocación de los criterios emitidos por el INE el proceso electoral tiene suficientes normas y candados para evitar irregularidades.



"No genera una tierra de nadie en torno al uso de recursos públicos para influir en resultados, todo lo contrario, existe un robusto marco normativo en el ámbito federal y local que regula esas materias", expuso.



"No hay vacío normativo", dijo el magistrado Alfredo Fuentes Barrera, "no se genera impunidad" agregó la magistrada presidenta Madeline Otálora pues en la sentencia se aseguró que era innecesaria la regulación del INE pues ya existen normas.