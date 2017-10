Falsos damnificados cobraron cheques para apoyos en rentas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Debido al abuso cometido por parte de algunos ciudadanos e irregularidades encontradas en la entrega de apoyos a personas damnificadas por el sismo para el pago de rentas, el Gobierno de la Ciudad de México determinó modificar el esquema de entrega de los cheques.



Hasta el 3 de octubre se tenía un registro de 16 mil 099 cheques entregados; de ellos, la Contraloría General de la Ciudad de México ha revisado 7 mil 060 folios, de entre los cuales encontró que en mil nueve casos existe alguna irregularidad.



Poco más de mil 761 casos corresponden a personas que recibieron el apoyo aun cuando su vivienda no presentó daño alguno a consecuencia del sismo del 19 de septiembre, hay 199 domicilios no localizados, 25 casos con dos ayudas en un mismo domicilio, 12 que correspondían a bodegas y 12 son predios en construcción.



“Hemos encontrado algunos casos que ya no serán susceptibles de entrega de cheque porque hubo quien dio como domicilio puntos inexactos o no se encuentran ahí esas personas; sin embargo, precisamente para eso está trabajando la Contraloría y esos serán descartados, no habrá una segunda entrega a las personas que dieron datos equivocados o dieron datos dolosamente fuera de los correctos”, advirtió el jefe de Gobierno.



Desde ayer el apoyo a renta (tres mil pesos mensuales por tres meses) únicamente se otorgará mediante visitas a campamentos, albergues o en puntos previamente reportados.



El cambio en el protocolo para acceder al apoyo de renta llegó sin previo aviso ayer para cientos de personas que habían acudido a formarse desde la madrugada al centro de reconstrucción ubicado en Parroquia y Universidad, en la delegación Benito Juárez, por lo que varios inconformes bloquearon este cruce así como el de Eje 7 y Universidad.



“Hubo un problema porque ya no nos querían dar el apoyo, bloqueamos calles hasta que llegaron los granaderos y se decidió que sí nos iban a dar el apoyo”, dijo Juan Antonio, quien llegó desde las cuatro de la mañana.



Hasta ayer, los solicitantes acudían a los centros para la reconstrucción, entregaban documentos y fotos de los daños en sus viviendas para recibir a cambio un formato con el cual tramitar el cheque para el apoyo.



Sin embargo el Gobierno capitalino determinó que el programa ya no se operará en los centros de reconstrucción sino con visitas en albergues y campamentos;sin embargo no hubo un aviso con antelación.



Luego de 12 horas, Juan Antonio, habitante de Santa María Aztahuacán, obtuvo su cheque.