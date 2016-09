Hillary Clinton no ha aceptado invitación de Peña Nieto: ABC

(SUN)

La candidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, dijo que no ha aceptado la invitación del presidente Enrique Peña Nieto para visitar México y realizar un diálogo como lo hizo la semana pasada su rival republicano Donald Trump.Así lo dio a conocer hoy el portal de noticias ABC News a través de una entrevista exclusiva que el periodista David Muir realizó a la ex primera dama de EU en la que ella dijo “No” a aceptar la invitación para acudir a México.Clinton explicó a la cadena de noticias que va a seguir centrándose en lo que estamos haciendo para crear puestos de trabajo en Estados Unidos.“Me centraré en lo que estamos haciendo para garantizar que los estadounidenses tengan las mejores oportunidades posibles en el futuro", dijo.Clinton calificó además que fue “desafortunado” que su rival por la Casa Blanca viajara a México, “fue incidente diplomático”, aseveró.“(Trump) no sabía cómo incluso comunicarse de manera efectiva con un jefe de Estado", añadió.Donald Trump, candidato republicano a la Casa Blanca, realizó una visita exprés el miércoles de la semana pasada para reunirse con el presidente Peña Nieto y dialogar sobre temas diversos de la relación bilateral, pero pincipalmente el relacionado con la migración.