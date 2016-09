CNTE toma plazas comerciales en Tuxtla Gutiérrez

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas(SUN)

Docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron este lunes tres plazas comerciales en Tuxtla Gutiérrez, como parte de la jornada contra la reforma educativa.



Los inconformes se apostaron en plaza comercial Sol, Poliforum y Cristal; en esta última los maestros enfrentaron el reclamo de empresarios y empleados por los daños económicos que les causan los cierres y protestas.



Un grupo de presuntos estudiantes normalistas ocupan la caseta de peaje de la carretera de Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas en el municipio de Chiapa de Corzo.



Los manifestantes permiten el tránsito vehicular, mediante el pago de una cooperación económica.



A su vez, el secretario estatal de Educación, Roberto Domínguez Castellanos, descartó que en Chiapas se pudiera suprimir la reforma educativa como recurso para negociar y finalizar el conflicto magisterial de la CNTE.



El funcionario estatal sostuvo que “no es posible (no aplicarla), la reforma educativa es una iniciativa, es una ley aprobada a nivel nacional, inclusive en unas reformas constitucionales, y no podemos nosotros como estado tomar decisiones aisladas”, aclaró.



“Ha sido una posición muy clara en que la reforma está, se va aplicar y se va a trabajar en ese sentido”, por el contrario se ha propuesto al magisterio mecanismos de capacitación e infraestructura educativa, para que de manera combinada con el gobierno, se aterrice la nueva ley general de educación, enfatizó el titular de Educación.



Asimismo, se ha avanzado en la atención de sus demandas de salarios, prestaciones y condiciones laborales.

Los docentes no iniciaron el ciclo escolar 2016-2017, y aseguraron que más del 90 por ciento de ellos no ingresó a las aulas.



Educación Estatal indicó, sin embargo, que a dos semanas del retorno a las aulas, alrededor del 76 por ciento de las escuelas imparte clases.



La CNTE expuso que el gobierno federal ofreció a los maestros que no aplicará la reforma educativa en Chiapas como alternativa de negociación para concluir el movimiento y que retornen a los centros educativos.



Los docentes convinieron que la referida propuesta será sometida a consenso. Fijaron como fecha máxima el 9 de este mes para asumir una decisión al respecto.



Los maestros disidentes chiapanecos pararon labores el 15 de mayo, se establecieron en “plantón” en el centro de la capital de Chiapas, desde entonces se movilizan con bloqueos carreteros, de edificios públicos, centros comerciales y medios de comunicación.