Solicitan a Interpol emitir segunda ficha roja contra César Duarte

El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, solicitó ayer martes a la Interpol la emisión de una segunda ficha roja en contra del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, por peculado y desvío de recursos de aproximadamente 79 millones de pesos que retuvo en las aportaciones de los trabajadores del estado y que fueron dirigidos al PRI.



Como lo adelantó El Universal en su edición impresa del 20 de junio, el ex gobernador es señalado por retener hasta el 10% del sueldo a funcionarios de su gobierno para destinarlos al PRI estatal.



Durante un encuentro con perredistas en la sede nacional del PRD, Nieto Castillo detalló que ayer solicitó la ficha roja a la Interpol para que el priista César Duarte sea detenido y extraditado para que sea presentado ante las autoridades penales mexicanas.



"El punto central es que le retenía entre el 5 y 10% del salario a los trabajadores en contra de su voluntad, esto se concentraba en la Secretaría de Hacienda que emitía cheques a nombre de la propia Secretaría de Hacienda, se depositaba en una empresa particular y esa empresa particular entregaba el dinero en efectivo con un recibo al secretario de finanzas del PRI en el Estado de Chihuahua", relató.



Las operaciones ilícitas fueron por el orden de los 79 millones de pesos, solo de la administración pública centralizada y se ejerció acción penal por 14 millones respecto al 2015, por lo que se acumularán los 79 mdp.



"Se solicitó la orden de aprehensión contra César Duarte fue liberada por la violación tanto por peculado electoral como por desvío de recursos de las aportaciones de los trabajadores", expresó.



--Peculado electoral y desvío de recursos



En entrevista, luego de su participación en un panel con perredistas, explicó que hay una primera ficha roja en la Interpol relacionada con delitos de ámbito local, por lo que la ficha presentada ayer sería la primera de naturaleza federal que se obtiene en contra del ex gobernador de Chihuahua.



"Esperaríamos la localización a partir del apoyo de Interpol y en su momento procesal que pueda ser extraditado o deportado, según las condiciones de ingreso que haya habido", informó.



En su edición del 20 de junio, El Universal detalló que durante los seis años de la administración del priista César Duarte se hacía un descuento mensual a los trabajadores del estado.