Anaya, responsable de "estrepitosa derrota" en Edomex, dice Zavala

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Margarita Zavala, aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), responsabilizó al dirigente nacional de ese partido, Ricardo Anaya, de la "estrepitosa derrota" en el Estado de México, en donde Josefina Vázquez Mota alcanzó el cuarto lugar en las preferencias.



Entrevistada por Carlos Loret de Mola en su programa "Despierta", la esposa del ex presidente Felipe Calderón señaló que tras la jornada electoral "lo más grave fue la estrepitosa derrota en Estado de México, el que es directamente responsable es Ricardo Anaya, líder nacional del PAN".



A la pregunta de si Anaya debería renunciar, la panista dijo que es precisamente al revés. "No es asunto de renunciar, sino de saber quién es el responsable. Yo lo que le pido es de ser jefe nacional, que se comporte a la altura".



Zavala aseveró que: "Ricardo Anaya es responsable directo de la derrota del PAN en el Edomex. Él sacrificó las posibilidades de éxito del partido pensando sólo en sí mismo y en sus ambiciones. En vez de estar al 100% concentrado en apoyar a la candidata, Anaya siguió usando su puesto para acaparar spots, concentrar recursos y jugar a las alianzas rumbo al 2018.



Lo cual reiteró esta mañana con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, en donde Zavala acusó al "personalismo atroz de Ricardo Anaya nos tiene en esta derrota; se dedicó a construir su candidatura y no a la elección".