Prohíben usar playas en BCS tras tormenta "Lidia"

LA PAZ, BCS. (SUN)

Autoridades sanitarias prohibieron el uso de playas en Baja California Sur como medida preventiva para evitar enfermedades, pues se encuentra gran cantidad de basura luego del paso de la tormenta tropical “Lidia” en la entidad.



Blanca Pulido Medrano, titular de la Coepris en BCS, confirmó a EL UNIVERSAL que la medida se establece al menos por tres días, más a partir de ayer, toda vez que de las visitas de inspección se corroboró que, sobre todo en el municipio de Los Cabos, recibieron gran cantidad de sedimentos.



Indicó que se trata de una medida preventiva y exhortó a la población, residente y turistas, a acatar la instrucción para evitar enfermedades de la piel o cualquier tipo de infecciones que podrían ocurrir.



Señaló que se están levantando muestreos en las playas de los cinco municipios del estado y aunque aún no se tienen resultados de todas, se debe evitar cualquier riesgo.



Manifestó que se han desplegado brigadas de inspección y vigilancia no sólo de la Coepris, sino del organismo federal y del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) no sólo para la zona de playas sino en los restaurantes, a fin de revisar que hayan desinfectado los lugares.



Por lo pronto, continúa la restricción de venta de alimentos en la vía pública en el municipio de Los Cabos, y en el caso de La Paz, con vigilancia. En aquellos puntos donde haya derrame de aguas negras no se permitirá que reinicien actividades.



“Entendemos la necesidad de trabajar de la gente, pero es necesario prevenir enfermedades”, puntualizó.