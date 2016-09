Tribunal Electoral de Oaxaca ratifica triunfo de Murat

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada Posta)

Tras resolver las últimas 50 impugnaciones del proceso electoral 2015-2016, el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) confirmó el triunfo del priísta Alejandro Murat Hinojosa como gobernador electo.



Por ello, ordenó realizar el cómputo final y la calificación de la elección de gobernador del estado y, en su caso, la declaración de validez.



En sesión pública, la noche del pasado viernes, el órgano electoral resolvió el recurso de inconformidad promovido por el PRD en contra de los resultados del cómputo general efectuado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), la declaración de validez de la elección a gobernador de Oaxaca y la constancia de mayoría expedida a favor de Murat Hinojosa, candidato de la coalición “Juntos hacemos más”.



De acuerdo con un comunicado, en la demanda el PRD alegó, entre otras cosas, el supuesto rebase de tope de gastos de campaña por parte de la citada coalición; la violación a principios constitucionales y la actualización de violaciones sustanciales en la jornada electoral.



En lo que respecta al presunto rebase de gastos, el TEEO observó que el partido demandante se limitó a alegar los acuses de recepción de diversas denuncias y quejas presentadas ente las autoridades correspondientes, mismas que, en términos de ley, no tienen el valor probatorio suficiente para mostrar el rebase de tope de gastos.



La otra queja que presentó el instituto político consistió en que durante la jornada electoral y después de ésta se cometieron violaciones sustanciales, como el corte de señal de celulares, el reporte de bodegas con despensas y artículos electrodomésticos, la recepción de votación con fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección y modificaciones en las actas de cómputo distritales por errores en el sistema, así como diferencia injustificada de la votación total en las elecciones de gobernador y diputados.



Sin embargo, el tribunal electoral de Oaxaca analizó que no acreditaron plenamente las conductas denunciadas y, por ende, el grado de afectación que supuestamente produjeron dentro del proceso electoral, y que, según el PRD, fueron determinantes para el resultado de la elección.



Una vez analizado y revisado de manera exhaustiva todos y cada uno de los puntos demandados por el sol azteca, los magistrados electorales concluyeron que no se actualiza ninguna causal de nulidad de la elección a gobernador, y en consecuencia, dejaron rme el triunfo de Alejandro Murat Hinojosa como gobernador de Oaxaca.