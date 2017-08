Sentencia sobre papa de EU no es definitiva: Sagarpa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La sentencia en la que un juez federal impidió el ingreso de papa fresca procedente de Estados Unidos a México no es definitiva, sino que será revisada por un Tribunal Colegiado, indicó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).



A través de un comunicado, la Sagarpa y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) señaló que respetan la determinación del juzgado del Poder Judicial de la Federación (PJF), pero no comparten los criterios por los que fue dictado el fallo.



“La Sagarpa y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) respetan la determinación del juzgado del Poder Judicial de la Federación (PJF), pero no comparten los criterios por los que fue dictado el fallo. La Oficina de la Abogada General de la Sagarpa y el área jurídica del Senasica analizan la resolución del titular del juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis y se reservan el derecho de interponer los recursos que prevé la Ley de Amparo”, expresó.



La resolución dictada en el juicio de amparo 586/2016 por el juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa señaló que las autoridades responsables “deliberadamente omitieron” incorporar en barreras fitosanitarias tales como el establecimiento de áreas libres de plagas; sometimiento a un proceso de irradiación a las papas que se importen y la ausencia de incorporación del cálculo de riesgo de las 63 plagas cuarentenarias de riesgo alto existentes en los Estados Unidos.



Esta mañana se dio a conocer que un juzgado federal ordenó a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) impedir el ingreso de papa fresca proveniente de EUA e inaplicar dos artículos del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal por considerarlos inconstitucionales.



En la resolución, el juez José Francisco Pérez Mier, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, argumentó que las papas estadounidenses representan un “riesgo latente a la biodiversidad” por la posible propagación de 63 plagas cuarentenarias, lo cual afectaría al campo mexicano.



“La Sagarpa y el Senasica, reiteran su compromiso para salvaguardar y proteger los recursos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros del país, de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria”, aseguró la dependencia federal.