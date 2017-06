Golpean a candidato de Morena en Veracruz

XALAPA, Veracruz(SUN)

El candidato de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Chicontepec, Gonzalo Vicencio Flores, apareció con vida, pero muy golpeado.



El dirigente estatal de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló que el candidato tuvo que ser trasladado al hospital regional de Chicontepec por las heridas que le causaron sujetos desconocidos que lo golpearon.



Abundó que aún se encuentran desaparecidos diez de sus acompañantes, entre ellos, la enlace distrital de Morena y esposa del candidato, Guadalupe Argüelles.



Dijo que el convoy en que viajaba fue atacado con armas de fuego cuando se dirigía de Jicalango rumbo a Xococoatl.



Antes de ser interceptado, el candidato logró enviar un mensaje que se reproduce: "Urge que manden Ejército, me atacaron en Xococatl gente de Manuel Francisco Martínez y Pedro Toribio" y en otro mensaje dijo: "Gente armada, hay heridos".



Horas después, el candidato fue encontrado en la comunidad de Llano de Enmedio y enviado al Consejo Municipal de Chicontepec con heridas producto de una agresión aún no establecida por parte de quién.



"La información que tenemos es que lo encontraron tirado, no que alguien lo ayudó y lo envió al consejo municipal de Chicontepec".



Huerta Ladrón de Guevara responsabilizó al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares de no brindar seguridad a los ciudadanos y candidatos, pues aseguró que tienen contabilizados 24 casos de agresiones contra sus candidatos.



Llamó al gobernador y al Presidente de la República a que hagan lo necesario para que aparezcan con bien quienes aún están desaparecidos y se investiguen las agresiones para dar con los autores materiales e intelectuales de estas agresiones.



Huerta Ladrón de Guevara agregó que están preocupados de que en estas horas por venir, el punto más álgido en las casillas, aumenten las presiones en contra de los ciudadanos y partidos políticos así como sus candidatos.



Por ello, exigió que cesen las intimidaciones y agresiones, pues enumeró que a su candidata en Ixhuatlán del Café, Nallely Saldívar, le aventaron la camioneta.



"Han sido muchos y constantes los agravios contra los compañeros militantes. La solicitud al gobernador y al presidente de la República y que no sean omisos, que no los detengan por una puerta y los saquen por otra".