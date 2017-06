No he puesto mi renuncia, todavía no cumplo 75 años: Norberto Rivera

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

"No he puesto mi renuncia, todavía no cumplo 75 años, me falta medio minuto", expresó el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, luego de ser felicitado por su próximo onomástico.



Durante la homilía dominical, luego de la comunión el prelado explicó que cuando los sacerdotes y los obispos llegan a la edad de 75 años, deben presentar su renuncia sin embargo señaló que han circulado "dos mentiras, diciéndoles que yo ya renuncie y que me voy a ir como arzobispo".



Indicó que él fue nombrado arzobispo por el Papa, y será el Santo Padre quien decida cuando se tiene que ir, por ello invitó a todos los fieles a seguir acudiendo a la Catedral Metropolitana todos los domingos.



"Yo me voy a ir como arzobispo el día que el Papa me lo diga, él fue quien me nombró arzobispo de México, y el día que me diga que ya llega otro en mi lugar, ese día me voy muy contento y muy alegre, así que son dos verdades envueltas con dos mentiras y por eso algunas personas se desconciertan. Los que gusten seguir asistiendo a la misa los domingos, aquí voy a estar mientras el Papa no me mande a otra parte".