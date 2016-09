UNAM determinará si hay o no plagio en tesis de Peña

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Después del polémico reportaje que la periodista Carmen Aristegui realizara, en el que muestra que el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto , plagió su tesis, las investigaciones sobre el tema no han parado, pues la UP solicitó el apoyo de la UNAM para determinar si el criterio de plagio era correcto o no.A pesar de que el pasado 1 de septiembre, Peña Nieto negó haber plagiado la tesis en su cuarto informe de Gobierno, Yakir Sagal Luna egresado y trabajador de la UNAM, emitió una carta a través de la plataforma Change. org, la cual dirigió al rector, Enrique Graue Wiechers, solicitando se le retire el título al mandatario.“Nadie me puede decir que plagie mi tesis. Que pude haber mal citado o no bien citado alguno de los autores que consulté, es probable que sí, es un error metodológico, pero no con el ánimo de querer hacer mías las ideas de alguien más”, expresó el presidente durante su encuentro en el foro con los jóvenes.El solicitante, argumenta que de no retirarle el título al presidente, esto podría generar un precedente de gravedad, pues asegura que en 1991 cuando presentó su tesis, la institución en la que estudió ya estaba incorporada a la UNAM, por lo que el documento fue expedido por esta y a esta le corresponde llevar a cabo el proceso.Debe mencionarse que anteriormente un egresado de la UP, realizó su petición a través de Change.org, para que se le retirará el grado al presidente, la cual junto 135 mil 847 firmas, por lo que la UP creó un "equipo de miembros distinguidos", quienes revisarían el caso a fondo.Sin embargo, seis días después la institución indicó que la tesis presentaba ideas propias, ideas ajenas que estaban presentes en el trabajo a manera de citas, pero había otras ideas también ajenas que estaban escritas, pero no en forma de cita.“Se trata de un caso sin precedentes en el que no existen disposiciones en los cuerpos regulatorios aplicables a ese procedimiento de titulación”, debido a esto se pidió la consulta de la UNAM para que sea esta quien confirme esto de manera escrita.Fuente: El Debate