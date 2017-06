Detienen a ex secretario de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, fue detenido esta mañana en Jalisco, indicó la Fiscalía General de la entidad.



La Fiscalía General de Oaxaca ejecutó una órden de aprehensión, con apoyo de su homóloga en Jalisco, la cual fue proporcionada por el Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial del Centro de Oaxaca.



Germán Tenorio Vasconcelos es acusado del delito de abuso de autoridad, en perjuicio de la sociedad oaxaqueña mientras fungió como servidor público.



El ex secretario de Salud oaxaqueño fue trasladado a la Ciudad de Oaxaca, donde será puesto de inmediato a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.



Germán Tenorio Vasconcelos fue secretario de Salud en Oaxaca, durante la gestión del ex gobernador Gabino Cué, gabinete que abandonó el 10 de junio de 2015 en medio de un escándalo por presunto fraude en medicamentos, atención y servicios médicos.



Por su gestión, el personal de salud organizó diversos paros y protestas para denunciar el manejo de los recursos de la Secretaría, así como un supuesto desvío de mil 500 millones de pesos.



Durante su periodo, más de 14 mujeres dieron a luz en la vía pública, aunque Tenorio justificó que las mujeres indígenas así tienen a sus hijos.