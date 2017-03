Consulado en Eagle Pass abre Centro de Defensoría

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

“Los mexicanos que ya tienen muchos años de vivir en Estados Unidos pueden tramitar su ciudadanía, anímense”, afirmó el Cónsul de México en Eagle Pass, Texas, Estados Unidos, Ismael Naveja Macías, al asegurar que si ya tienen derechos hay 50 consulados listos para ayudarles legalmente, con asesoría profesional, y evitar, en lo posible, que sean deportados por el gobierno del presidente Donald Trump.El diplomático inauguró este viernes un “Centro de Defensoría” en el edificio del consulado ubicado en 2252 E. Garrison ST, Eagle Pass, Código Postal 78852, donde se asesorará jurídicamente a los connacionales que viven en el vecino país y llegaran a tener problemas legales por su estatus migratorio o pudieran correr el riesgo de ser expulsados, por la política hostil y antimigratoria de Trump.Después en entrevista destacó a “EL UNIVERSAL” que, por instrucciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto , la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y todos los consulados mexicanos que hay en el vecino país están listos para atender debidamente a los paisanos.Para ayudarlos a resolver su estatus migratorio, apuntó: “Contamos con el apoyo de abogados y una red fortalecida de aliados locales integrado por Escuelas de Derecho, Clínicas de Derecho Migratorio, Organizaciones de Litigio Pro Migrantes y Defensoras de los Derechos de las Minorías”.“Son amigos de México que se suman a este esfuerzo”, agregó y comentó que imparten talleres y realizan diversas actividades para acercarse más a las comunidades de compatriotas.Dijo que hay quienes tienen, 5, 10, 15 y hasta 30 años de residir en USA y no han conseguido la ciudadanía y ahora viven en la incertidumbre de ser deportados por el gobierno del republicano por eso, insistió, es muy importante que realicen el trámite lo más pronto posible.“Vemos que hay mucho temor, inquietud e incertidumbre, y queremos decirles a nuestros paisanos que no están solos, que nosotros estamos al pendiente para ayudarlos y defender sus derechos, porque todos ellos trabajan muy duro y son pilar de la economía de Estados Unidos”, subrayó Naveja Macías.Precisó que tan sólo en el estado de Texas se cuenta con once consulados --en Eagle Pass, Del Río, El Paso, Laredo, Presidio, Mc Allen, San Antonio, Houston, Austin, Dallas y Brownsville--, donde están muy al pendiente para asesorarlos en cuanto a prevención y protección consular, actualización migratoria, además de proporcionales la información que requieran y aclarar sus dudas.También, añadió, pueden utilizar el dispositivo móvil de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de Internet: “MiConsulmex” o llamar al número telefónico 185 5463 6395 del Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) en Arizona.