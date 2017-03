Ruiz Massieu asume secretaría general del PRI

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Hoy, asumo con orgullo la Secretaría General de mi partido, el @PRI_Nacional. Este encargo me honra, me emociona y me compromete. — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) 4 de marzo de 2017

Felicito al senador @arturozamora por su toma de protesta como líder de la @CNOPNacional. Mucho éxito al frente de nuestro sector. pic.twitter.com/JxoVwhUO9b — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) 4 de marzo de 2017

Todo mi reconocimiento a mi amiga entrañable y compañera de partido, @CarolinaMonroy_, a quien le deseo éxito en los proyectos que emprenda. — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) 4 de marzo de 2017

El PRI dio a conocer que Carolina Monroy Del Mazo presentó su renuncia a la secretaría general del tricolor con carácter de irrevocable.Al quedar acéfalo el cargo, el partido recurrió al artículo 164 de sus estatutos en su párrafo cuarto el cual señala que ante la ausencia definitiva de la titular de la secretaria general, será aplicable la prelación del titular de la Secretaría de Organización.Por ello es que de inmediato Claudia Ruiz Massieu asumió el de secretaria general, cargo que ocupó su padre José Francisco Ruiz Massieu hasta septiembre de 1994 en fue asesinado."El presidente del CEN, Enrique Ochoa Reza, hace un reconocimiento público a la destacada labor realizada por Carolina Monroy del Mazo, quien se desempeñó en el cargo durante un año y medio", difundió el PRI en un comunicado.Desde de su último día como canciller, el pasado 3 de enero, Claudia Ruiz Massieu no tuvo actividad en su cuenta de Twitter. Hoy, tras los cambios realizados al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI), regresa.El primer mensaje fue una felicitación al senador Arturo Zamora, recién nombrado líder del la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), en el mismo, le deseó éxito al frente del sector.Claudia Ruiz Massieu? @ruizmassieu: Felicito al senador @arturozamora por su toma de protesta como líder de la @CNOPNacional. Mucho éxito al frente de nuestro sector.Unos minutos más tarde, la ex canciller mencionó el reconocimiento a la ahora ex secretaria general del partido, Carolina Monroy del Mazo, a quien llamó amiga y compañera, y de igual forma le deseó éxito.Claudia Ruiz Massieu? @ruizmassieu: Todo mi reconocimiento a mi amiga entrañable y compañera de partido, @CarolinaMonroy_, a quien le deseo éxito en los proyectos que emprenda.