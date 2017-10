Falta dueña del Rébsamen a cita de PGJ

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La dueña del Colegio Rébsamen no acudió a la cita de PGJ para ampliar declaraciones, en calidad de testigo, por lo que emitieron otra cita, según Reforma.



Aunque estaba citada para ampliar declaraciones en la Fiscalía de Tlalpan en calidad de testigo, Mónica García Villegas, la directora del Colegio Enrique Rébsamen no se presentó.



La dueña y representante legal del colegio que colapsó tras el sismo del 19 de septiembre pasado y cobró la vida de 19 niños y 7 adultos, había sido requerida en la Coordinación Territorial Tlalpan 2, en el centro de la demarcación.



Sin embargo, la mujer no se presentó y las autoridades en el sitio indicaron que se emitiría una nueva cita, cuya fecha aún no es precisada.



Desde el lunes pasado, la directora del colegio, al que la SEP ya revocó todos los permisos para operar, no ha podido ser localizada y pese a que había convocado a dos reuniones con padres de familia, una fue cancelada y en otra no se presentó.



La mujer también es investigada por la Procuraduría por el uso de documentos falsos para construir departamentos sobre la escuela; en esta indagatoria, está en calidad de imputada.