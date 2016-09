Tiene EPN informe juvenil

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El presidente Enrique Peña Nieto rechazó haber plagiado su tesis de licenciatura como estudiante de Derecho en la Universidad Panamericana, y argumentó que, en todo caso, cometió un error metodológico.Así respondió a un cibernauta que le cuestionó si admitía la acusación de plagio realizada por Aristegui Noticias, en el marco del Diálogo con Jóvenes realizado en Palacio Nacional como parte de un cambio en el formato de la presentación del Informe Presidencial.“Tengo muy presente los estudios que realicé, cómo investigué y lo que formulé en mi tesis. Nadie me puede decir que plagié mi tesis, que pude haber mal citado o bien citado algunos de los autores que consulté, es probable que sí.“Tendría que aceptar que fue un error metodológico, pero no con el ánimo, de ninguna manera, de haber querido hacer mías las ideas de alguien más, pude haber cometido algún error metodológico”, se defendió.Aseguró que él mismo elaboró su tesis para graduarse de la Universidad Panamericana hace 25 años e incluso recordó que no había computadoras, por lo que la realizó en una máquina de escribir y muchos apuntes los hizo primero a mano.Al defender su encuentro con Donald Trump, argumentó que solo tenía a la mano dos opciones: Devolver al candidato republicano los mismos insultos que ha lanzado contra los mexicanos, o dialogar con él para hacerle ver “con toda claridad” el verdadero valor de México para la relación bilateral en materia económica y de seguridad.“Lo que es un hecho es que, ante las posturas del candidato Trump, que claramente representan una amenaza al futuro de México, era necesario hacerle sentir y saber que México no las acepta”, asentó.