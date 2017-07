Las administradoras han quedado a deber: Consar

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Dos décadas después de que en México entró en vigor el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), el reto pensionario para el País enfrenta una etapa crítica, donde las administradoras de los recursos de los trabajadores para su pensión, las Afore, han quedado a deber en varios temas, principalmente en difusión, atención a clientes, educación financiera y comisiones.



"Hay temas en los que las Afore han quedado a deber a lo largo de estos 20 años. Sin lugar a equivocarme, las Afore tendrían que hacer mucho más", comentó el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos Ramírez.



En entrevista, Ramírez dijo que sólo dos o tres Afore empiezan a impulsar más incentivos para acercar a sus clientes, pero el esfuerzo es poco ante los retos de educación financiera y previsión sobre el futuro en México.



"Tendríamos que estar en las calles, en la televisión, en las redes sociales con un despliegue masivo por parte de las Afore, pero no lo vemos, y esa fue una de las razones por las cuales en Chile se deterioró tanto el ambiente contra las empresas que administran los ahorros de los chilenos, y cuando quisieron reaccionar fue demasiado tarde", expresó.



Ramírez dijo que el desconocimiento de más de 6 millones de mexicanos que ignoran un tema básico como el nombre de la Afore en la que están inscritos o que la mayoría de los trabajadores no comprenda el sistema de ahorro para el retiro, se debe al poco trabajo que han hecho las administradoras al respecto.



"Cada que puedo les recuerdo a las Afore que si no siembran por el lado de los buenos servicios, por el lado de la educación financiera, sobre la difusión de las cosas buenas que hacen, en diez años se los van a venir a cobrar los trabajadores, con lo que se puede gestar un descrédito del sistema de ahorro y de la industria", dijo el funcionario.



Ancianos pobres. Este 1 de julio, el SAR cumple 20 años de vida en México. Bajo el esquema de la ley de 1997, las Afore enfrentan el reto de llevar a las primeras generaciones de mexicanos que se jubilen bajo este modelo a tener una pensión que, en el mejor de los casos, alcanzará 30% de su salario, monto insuficiente para mantener un nivel de vida aceptable a partir de los 65 años.



Las 11 Afore que operan en México administran 2.9 billones de pesos, equivalente a 15% del Producto Interno Bruto (PIB).



Con 58 millones de cuentas, este sector tiene avances incipientes en ahorro voluntario, el cual mitigaría las presiones hacia el retiro para los trabajadores y espera una reforma que ayude a resolver el reto que enfrentará México en las próximas décadas en gasto pensionario.



"Pensemos a 30 años donde la población de adultos mayores será 23% y no 7% como es ahora. Todavía tenemos una oportunidad. El SAR ya no está tan joven y tiene mucho potencial que ofrecer", puntualizó.