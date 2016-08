Trump insiste ante Peña en edificar muro

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El candidato republicano Donald Trump defendió el miércoles ante el presidente Enrique Peña Nieto el derecho de Estados Unidos de construir un muro en la frontera con México.Trump, quien ha calificado a México como fuente de violadores y criminales, describió a los mexicanos como “personas increíbles” luego de una reunión a puerta cerrada con Peña Nieto en Los Pinos.Trump no repitió su promesa de obligar a México a pagar por el muro en la frontera común.“Tener una frontera segura es un derecho soberano y de beneficio mutuo”, dijo. “Reconocemos y respetamos el derecho de cualquier país a construir una barrera física o muro en cualquiera de sus fronteras para detener el movimiento ilegal de personas, drogas y armas”, añadió.Interrogado sobre si había discutido el tema con el Presidente mexicano, Trump dijo que sí, pero no sobre quién lo pagaría.Peña Nieto aseguró que dejó claro a Donald Trump que México no pagará por el muro que pretende construir si llega a la Presidencia de Estados Unidos.“Al inicio de la conversación con Donald Trump dejé claro que México no pagará por el muro. A partir de ahí, la conversación abordó otros temas, y se desarrolló de manera respetuosa”, dijo.Al cabo de su encuentro privado, ante unos 200 medios de comunicación, un reportero estadounidense cuestionó a ambos sobre quién pagará la construcción del muro, y Trump respondió que sí hablaron sobre el tema, pero no quién pagaría.Sin embargo, Peña Nieto evadió la pregunta, respondiendo que él era respetuoso del proceso electoral.