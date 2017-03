México, destino confiable para inversiones: Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Al inaugurar la Central Eléctrica de Pesquería, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que México se ha convertido en un destino confiable para las inversiones gracias a la transformación emprendida durante los últimos años.Subrayó que su gobierno se ha encargado de dar mayor profundidad a los cambios estructurales que el País necesita para seguir detonando su industria, promover desarrollo social, elevar la calidad de educación y que la industria instalada y la que nueva tengan un espacio de expansión y crecimiento.Al exponer las bondades que desde su punto de vista tiene la reforma energética, destacó que se han realizado ya dos subastas para comprometer inversiones por 6 mil 600 millones de dólares a fin de generar electricidad de fuentes limpias.Apuntó que hoy la energía limpia que se genera en el País es de 20% y que se proyecta que, gracias a la reforma energética, en el 2024 el 35% de la generación de electricidad provenga de fuentes limpias como el aire, el sol, la geotérmica o el gas natural."Esto habla del enorme potencial que tenemos, de la gran fortaleza que tenemos como nación", dijo.En el marco de la gira que realiza por Nuevo Léon, el mandatario destacó la inversión por mil millones de dólares, poco más de 20 mil millones de pesos, realizada para la edificación de esta Central Eléctrica en un lapso de 30 meses.Señaló que una de las reformas estructurales importantes es la energética pues tiene como propósito central lograr que el País tenga una mayor capacidad para generar energía eléctrica y atender la demanda de energía."Si no hubiese mayor demanda es porque simplemente no estaríamos creciendo, hoy hay una mayor demanda porque hay una mayor población, hay mayor empresas, hay mayor industria que está demandando energía eléctrica".Apuntó que en la reforma energética poca atención se ha puesto en lo que tiene que ver con la generación de electricidad. Aseveró que hoy la CFE opera de manera eficiente con números negros y que derivado de la reforma, el gobierno acompaña su proceso de transformación."Para convertirse en una empresa productiva del Estado pero que al mismo tiempo estará compitiendo con otras empresas generadoras de energía eléctrica del sector privado. La estamos poniendo a competir y probando la gran capacidad que tiene la CFE y damos la bienvenida a la participación del sector privado".Indicó que esto derivará en que México tenga mayor capacidad de generación de electricidad, que se pueda ofertar a los usuarios domésticos, de empresas e industrias mejores tarifas.Afirmó que en los últimos años las tarifas de 99% de los hogares mexicanos han visto una disminución de tarifas cercana a 10%, en tanto que las tarifas industriales y comerciales han variado pero que se ha logrado cerrar la brecha entre las tarifas de México y Estados Unidos."País con el que competimos para atraer inversiones y había una brecha de casi 85% de tarifas más altas y elevadas las que se ofertaban en México".Indicó que la reforma energética está cambiando este escenario pues genera un mercado mayorista, que los excesos generadores de electricidad para sus empresas podrá ir al mercado, y con ello que las tarifas sean cada vez más baratas y México sea más competitivo frente a otras naciones.Peña Nieto dijo que otra bondad de la reforma energética pues además de promover la participación del sector privado se impulsa que las fuentes de generación de energía eléctrica sean más limpias y se use gas natural, geotermia, radiación solar o eólica.