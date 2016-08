EN VIVO: Donald Trump en Phoenix, Arizona

PHOENIX, Arizona(Tomada de la Red)

El candidato republicano Donald Trump se dirige a Estados Unidos desde el Centro de Convenciones de Phoenix, Arizona, para dar a conocer supropuesta en política migratoria, que podría atraer al votante hispano.Trump aseguró haber hablado con el mandatario Enrique Peña Nieto las grandes contribuciones de mexicanos a su país y el liderazgo que logran ambos países, sin embargo aseguró que la política migratoria cambiará de llegar a la presidencia.Para arreglar el sistema migratorio tenemos que cambiarlo pronto, tristemente no hay otro modo, la verdad es que nuestro sistema de migración está peor de lo que muchos quieren creer porque los medios de comunicación y los políticos no hablan sobre eso y gastan muchos millones de dólares tratando de encubrir el problema”, dijo ante sus partidarios.El magnate añadió que también tocaron el tema sobre cómo no todos los inmigrantes que llegan a nuestro país entrarán y lograrán vivir aquí de manera legal.Más tarde atacó las políticas de Barack Obama y Hillary Clinton sobre migración y dijo que “los políticos fallaron al asegurar nuestra frontera, eso es algo que vamos a cambiar. Mucha gente ha muerto debido a la apertura de la frontera, esto incluye la muerte de una chica llamada Sara quien fue asesinada por un inmigrante quien después fue liberado nuevamente en nuestro país”.Entre vítores de ‘USA’ el magnate reafirmó que “hará a EU magnifico de nuevo” apoyando a los ciudadanos estadunidenses y “no como lo hacen las políticas actuales” de privilegiar a los inmigrantes, incluyendo a los refugiados.“Siempre lo he dicho, esto podría ser un caballo de Troya, hay miles de personas viniendo de Siria, qué vamos a hacer cuando estas mismas personas acaben con nosotros”, dijo Trump sobre el plan de Obama sobre recibir refugiados.Sigue el discurso en vivo:Fuente: Excelsior