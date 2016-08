En México, a Trump le dieron una paliza y mintió al respecto: Equipo de Clinton

(SUN)

Tras la reunión que mantuvo hoy con el candidato republicano Donald Trump, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto aseguró que, desde el inicio de la conversación dejó claro al magnate que México no pagará por el muro fronterizo que este ha prometido construir desde el inicio de su campaña.Al respecto, John Podesta, presidente del equipo de campaña de la aspirante demócrata Hillary Clinton, señaló que, pese a que el magnate ha asegurado que obligará a México a pagar la muralla, “en la primera oportunidad que tuvo para hacer valer sus agresivas promesas de campaña, Trump se ahogó. Y resulta que no sólo eso, sino que fue vencido en la reunión y mintió al respecto”.El jefe de campaña de Clinton destacó que tras su viaje de hoy a México, la postura de Trump continúa siendo la misma, “un plan migratorio para deportar a 16 millones de personas, eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, cancelar los programas de apoyo a inmigrantes jóvenes DACA/DAPA y construir un muro de 25 billones de dólares, y enviar la factura a los contribuyentes estadounidenses”.“Lo que vimos hoy, de un hombre que asegura ser el mejor negociador, es que no tiene el coraje de defender sus promesas de campaña cuando no está frente a una multitud amigable. Ahora sabemos quién es”, señaló Podesta.Luego de su encuentro privado con el presidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos, el candidato republicano Donald Trump aseguró que, para velar por la “seguridad y la economía de EU y México” y poner un alto a la inmigración ilegal “es necesario construir un muro”.Al ser cuestionado sobre su idea de que México pagara por la construcción de la muralla en la frontera entre ambos países, el magnate señaló que “hablamos sobre la necesidad del muro, pero no discutimos quién pagará por él”.