Trump anunciará este jueves su decisión sobre Acuerdo de París

I will be announcing my decision on Paris Accord, Thursday at 3:00 P.M. The White House Rose Garden. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de junio de 2017

El presidente Donald Trump anunciará el jueves su decisión sobre si sacará a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático durante un evento en el Rosedal de la Casa Blanca.El mandatario hizo saber lo anterior el miércoles en la noche a través de Twitter, luego de un día en el que aliados de Washington en todo el mundo hicieron sonar las alarmas sobre las probables consecuencias en caso de que Estados Unidos se retire. Trump mantuvo a todos en suspenso, al afirmar que aún está escuchando “a mucha gente de ambos bandos”.La Casa Blanca hizo notar que probablemente el presidente decidirá salirse del pacto global -con lo cual cumpliría una de sus principales promesas de campaña-, aunque sus principales asesores están divididos al respecto. Y la decisión final podría no ser totalmente clara: los asesores aún deliberaban en torno a “salvedades en el lenguaje”.Todo el mundo hizo notar que ninguna decisión es definitiva hasta que Trump la anuncie. Se sabe que el presidente ha modificado de último minuto su forma de pensar en algunas decisiones de gran importancia y tiende a solicitar consejo tanto de asesores internos como externos, muchos con agendas que difieren entre sí.Salirse del acuerdo aislaría a Estados Unidos de una gran cantidad de aliados internacionales que pasaron años negociando el tratado de 2015 para combatir el cambio climático y la contaminación al reducir las emisiones de carbono en casi 200 naciones. Mientras viajaba por el extranjero la semana pasada, Trump fue presionado repetidas veces tanto por líderes europeos como por el Vaticano para que mantenga al país en el pacto.Si se retira, Estados Unidos quedaría alineado solamente con Rusia entre las economías industrializadas del mundo en lo que respecta al combate al cambio climático.Los líderes de algunas compañías estadounidenses -Apple, Google y Walmart, entre otras- también han exhortado al empresario convertido en presidente para que permanezca en el acuerdo. E incluso empresas productoras de combustibles fósiles como Exxon Mobil, BP y Shell dicen que Estados Unidos debería continuar en el tratado.Barack Obama, el predecesor de Trump, introdujo al país al pacto sin la ratificación del Senado. Un retiro formal llevaría años en concretarse, dicen los expertos, una situación que el presidente de la Comisión Europea hizo notar al hablar despectivamente del mandatario estadounidense el miércoles.Trump no “comprende a fondo” los términos del tratado, aunque los líderes europeos intentaron explicarle el proceso de retiro “en frases claras y sencillas” durante las reuniones que sostuvieron con él la semana pasada, dijo Jean-Claude Juncker en Berlín. “Parece que ese intento fracasó”.“Esta idea, ‘Soy Trump, soy estadounidense, Estados Unidos es primero y me voy a salir’, eso no va a ocurrir”, agregó.Michael Brune, director ejecutivo del organismo ambientalista Sierra Club, consideró que la medida que aparentemente Trump tomará es un “error histórico al que nuestros nietos verán en retrospectiva estupefactos y consternados sobre cómo un líder mundial podía estar tan disociado de la realidad y la moralidad”.