Va Trump contra visas de trabajo e inversión

WASHINGTON, E.U(AGENCIA REFORMA)

Una nueva orden ejecutiva que afecta a varias categorías de visas e impacta a miles de profesionistas e inversionistas mexicanos, alista el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Según la agencia Bloomberg y la cadena CNN , que tuvieron acceso a un borrador, la nueva orden ejecutiva está dirigida a modificar de al menos cuatro categorías de visa: La E2 (inversionista extranjero), L1 (empleados de multinacionales), H1B (profesionistas de alta calificación) y B1 (negocios temporales)."Esto es parte de una reforma de inmigración más amplia a la que el Presidente continuará refiriéndose a través de órdenes ejecutivas y trabajando con el Congreso", dijo ayer el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, a pregunta específica sobre posibles cambios a programas de visas.Para el caso de México, una eventual modificación a la visa E2 afecta a muchos hombres de negocios e inversionistas con miras a vivir en EU pues esta categoría de visa ha triplicado su popularidad en los pasados 10 años ante la inseguridad que viven diversos estados mexicanos."Si se ve año con año a las visas E2 hubo un dramático incremento en el período de 2006 a 2010 con la violencia, mucha gente lo vio como una forma de salir", explicó Nancy Shivers, una abogada de inmigración en San Antonio, Texas.Shivers pidió a potenciales solicitantes de la visa E2 tener paciencia y esperar el texto final de la orden ejecutiva para examinar si se ha modificado algún requisito.Otra categoría que sería objeto de modificaciones serían las visas L2 para empleados de compañías multinacionales estadounidenses.Un aumento de los requisitos para otorgar visas a mexicanos no podría ser tan grave como el hecho de que agentes consulares y servidores públicos estadounidenses rechazaran a mexicanos por discriminación, consideró Irasema Coronado.“En el modelo que quiere implementar Trump, es posible que un agente consular asimile ese rechazo hacia lo mexicano”, opinó, “que en su trabajo desempeñe esa actitud y no sea tan amigable para con los mexicanos, en su trato con ellos”.La profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Texas en El Paso, Texas, indicó que lo que realmente preocupa es la actitud de los trabajadores que podría dificultar a inmigrantes mexicanos y de otras nacionalidades el obtener servicios en el vecino país.“Eso es lo que tememos también”, señaló, “que el efecto Trump se contagie a otros sectores de la sociedad y que se vea aceptable ser irrespetuoso, discriminar y no tratar bien a la gente”.