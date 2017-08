Inundaciones derriban dos tanques de crudo en Texas

HOUSTON, Texas(AP )

Las aguas de las inundaciones de Harvey derribaron dos tanques de almacenamiento de petróleo en el sur de Texas y se derramaron casi 113.500 litros (30 mil galones) de crudo, informaron el miércoles autoridades estatales.



Burlington Resources Oil and Gas reportó los derrames en el condado DeWitt a la Comisión Ferroviaria de Texas. Incluyen un derrame de 385 barriles (16.170 galones) cerca del poblado de Westhoff y un derrame de 316 barriles (13.272) al oeste de Hochheim, un área ubicada a unos 240 kilómetros (150 millas) al oeste de Houston.

Hasta el momento no estaba claro si se recuperó parte del petróleo derramado. Aproximadamente 200 barriles (8.500 galones) de aguas residuales también se fugaron.



Burlington Resources es una subsidiaria de ConocoPhillips.



Representantes de la compañía no respondieron de inmediato a los mensajes telefónicos ni a los correos electrónicos que se les enviaron para solicitarles sus comentarios al respecto.



Se espera detectar más daños a la infraestructura de la industria petrolera a medida que se retiran las aguas de las inundaciones.