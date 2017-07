VIDEO: Transmiten por Facebook cómo resucitan a hombre con sobredosis

(SUN)

Dos jóvenes iban caminando por las calles de Boston, Massachusetts, el pasado 21 de junio, cuando se encontraron con una pareja que estaba inconsciente dentro de un auto estacionado. Al percatarse de que la mujer tenía una aguja en su regazo, de inmediato pensaron que los ocupantes del vehículo estaban bajo el influjo de alguna droga, según informan medios locales.Junior JayRoc DiSola y su acompañante, quien comenzó a transmitir todo en vivo a través de Facebook Live, intentaron despertar a la pareja que estaba dentro del auto.La primera en despertar fue la mujer, que estaba desorientada y no entendía lo que pasaba, pero intentó guardar la jeringa con la que al parecer se había drogado.Cuando la mujer dentro del auto quiso despertar a su compañero, éste no respondió. Ni empujones ni sacudidas tenían efecto alguno. Entonces la conductora le inyectó naloxona, un fármaco que revierte los efectos de la heroína.Después de eso, la joven empezó a darle respiración de boca a boca y a intentar resucitarlo. Tras angustiosos minutos, el hombre, a quien llamaba Dan, por fin reaccionó.Aunque desorientado, el hombre se incorporó un poco y vomitó.La mujer le agradeció a DiSola pues, de no haberla despertado, Dan podría haber muerto por sobredosis.Aunque los hechos sucedieron hace unos días y poca gente lo vio en vivo, el video se ha vuelto viral y ya tiene más de 12 millones de vistas.