Médico mata a doctora y hiere a otros en hospital de NY

NUEVA YORK, EU(AP )

Un médico que fue obligado a renunciar de un hospital de Nueva York por acusaciones de acoso sexual regresó el viernes con un fusil de asalto escondido bajo una bata y abrió fuego en un ataque en el que mató a una doctora e hirió de gravedad a varios ex colegas, dijo la policía.



El atacante, el doctor Henry Bello, de 45 años, se suicidó de un disparo después de que intentara prenderse fuego en el Hospital Bronx Lebanon, según las autoridades.



El atacante se tambaleaba y sangraba mientras caminaba por un pasillo hasta que cayó y murió con su fusil a un lado, de acuerdo con la policía.



Los testigos describieron una escena llena de caos: Cuando se escucharon los disparos, el terror cundió en toda la instalación, los empleados se encerraron en algunas salas y los pacientes temieron por sus vidas.



“Creí que iba a morir”, dijo Reinaldo del Villar, un paciente de 55 años de edad que estaba en el tercer nivel recibiendo tratamiento para una lesión en la espalda baja.



La policía identificó al atacante como Bello, a quien el hospital describía antes en su página de Internet como médico familiar. La policía dijo que Bello utilizó un fusil de asalto AR-15 cuando perpetró su ataque en los niveles 16to y 17mo.



El hospital permitió que Bello renunciara en 2015 en medio de acusaciones de acoso sexual, según dos agentes, que dijeron desconocer detalles del asunto.



Los oficiales no estaban autorizados a discutir la investigación en curso y hablaron bajo condición de anonimato.



En otros casos no relacionados, el doctor se declaró culpable en 2004 de privación ilegal de la libertad, después de que una mujer de 23 años dijera a la policía que Bello la sujetó, levantó y se la llevó mientras le decía “tú te vienes conmigo”.



Lo arrestaron de nuevo en 2009 por el cargo de observación ilegal, después de que dos mujeres distintas denunciaron que intentó mirar por debajo de sus faldas con un espejo.



En el ataque del viernes, una doctora fue asesinada y otros seis de sus colegas heridos, cinco de ellos de gravedad, según el comisionado de la policía James O’Neill. Las víctimas eran atendidas en la sala de emergencias del mismo hospital.



“Fue una situación horrible en un lugar que la gente asocia con atención y bienestar, una situación que se presentó de súbito”, declaró el alcalde Bill de Blasio, quien aclaró que no se trató de un ataque terrorista.