Nueva York: Muere pistolero tras atacar hospital

El portavoz de la Policía de Nueva York dice que el pistolero dentro del Bronx Lebanon Hospital está muerto.J. Peter Donald, tuiteó este viernes por la tarde que el tirador había muerto. La policía dice que por lo menos dos víctimas han sido baleadas.Según un oficial, el tirador llevaba una bata de laboratorio y tenía el rifle escondido en su interior.El funcionario no estaba autorizado a hablar sobre una investigación en curso y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.La policía seguía tratando de identificar cuántas personas habían recibido un disparo.