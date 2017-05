Atacante de Manchester pasó por Alemania y Turquía

BERLÍN, Alemania(AP)

El presunto autor del atentado en Manchester pasó por Alemania y Turquía antes de detonar sus explosivos en la ciudad británica, informaron el jueves las autoridades alemanas.



Salman Abedi estuvo brevemente en la zona de tránsito del Aeropuerto de Duesseldorf, cuatro días antes del ataque en la Manchester Arena, informó la policía de Duesseldorf, confirmando la versión de la revista alemana Focus.



"Según lo más reciente de las investigaciones, el sospechoso hizo traslado en Duesseldorf al viajar a Manchester. Pasó un breve lapso en la zona de tránsito”, dijo la policía en un comunicado. No dio más información, ni se especificó de dónde provenía Abedi cuando aterrizó en Duesseldorf.



Un funcionario turco le dijo a la AP que Abedi había estado en Estambul y Duesseldorf antes de viajar a Gran Bretaña.



La fuente, que pidió permanecer en el anonimato, no dijo de qué país provenía Abedi antes de ir a Estambul. Sin embargo, agregó que el sospechoso de 22 años de edad ya antes había pasado varias veces por Estambul en sus viajes desde Libia hacia Europa.



La revista Focus, en base a fuentes policiales anónimas, había reportado antes que Abedi voló dos veces desde un aeropuerto alemán y que no estaba en ninguna lista de viajeros prohibidos.



Una fuente policial alemana, que pidió no ser identificada, le dijo a AP el jueves que esa versión es cierta.