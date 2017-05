Filtran imágenes de restos de la mochila del atacante de Manchester

LONDRES, Inglaterra(GH)

Fotos de fragmentos ensangrentados de la mochila donde se cargaba la bomba utilizada en Manchester Arena se han filtrado, horas después de que el Gobierno británico emitió una advertencia a las autoridades estadounidenses para que no divulguen detalles de la investigación terrorista, revela el Daily Mail Estas fotos muestran los restos de la mochila donde aparentemente se hallaba la bomba del presunto terrorista Salman Abedi usada para matar a 22 personas cuando salieron de un concierto de Ariana Grande.El atacante suicida, de 22 años, parecía haber usado un poderoso explosivo el cual colocó dentro de un contenedor de metal para cometer la atrocidad.La bomba fue escondida dentro de un chaleco negro o una mochila azul y después la llevó a la arena por Abedi.La publicación de las fotos prevén que cause irritación en la secretaria del Interior, Amber Rudd, quien dijo el miércoles que estaba "enojada" por la divulgación temprana del nombre del bombardero por las autoridades estadounidenses.Agregó que había sido "muy clara" con sus homólogos estadounidenses que no debía de haber filtraciones.El Ministerio del Interior declinó a hacer comentarios sobre la nueva filtración, pero señaló a los reporteros que la postura de Rudd no había cambiado.