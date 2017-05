Máxima alerta en GB: Temen otro ataque

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El Gobierno británico elevó de grave a crítico el estado de alerta, luego del ataque terrorista perpetrado en el Manchester Arena, que dejó un saldo de 22 personas muertas y más 59 heridas y fue adjudicado por el Estado Islámico, informó la Primera Ministra, Theresa May.



La decisión se produjo luego que los investigadores no pudieran descartar si el sospechoso de la explosión actuó solo. La Mandataria indicó que podría haber otro ataque inminente.



May informó que el Gobierno desplegó la llamada Operación Templario, un plan de emergencia para poner a soldados en lugares públicos clave para apoyar a la policía armada en la protección de los ciudadanos. Durante la operación, los uniformados trabajarán bajo las órdenes de la Policía.



TERRORISMO



El grupo Estado Islámico se atribuyó la masacre del lunes, aunque un alto funcionario de inteligencia de EU dijo que no se podía verificar dicha afirmación.



El jefe de Policía de Manchester, Ian Hopkins, identificó al perpetrador como Salman Abedi, de 22 años de edad, y quien de acuerdo a las autoridades murió en el ataque; además, arrestaron a un joven de 23 años en otro lugar.



May reveló que Abedi nació y fue criado en Gran Bretaña, y un funcionario europeo de seguridad detalló que era de ascendencia libia.



La preocupación es que el agresor formara parte de una célula terrorista que podría estar anclada en Manchester.