Revelan nuevos detalles sobre agresor en Londres

LONDRES, Inglaterra(AP)

La policía británica investigaba "enormes cantidades de datos informáticos" y se ha puesto en contacto con miles de testigos en todo el país en busca de pistas de por qué un hombre nacido en Gran Bretaña se radicalizó y lanzó un ataque mortífero al Parlamento, dijo un alto funcionario de la policía.



El máximo responsable antiterrorista de Londres, Mark Rowley, dijo que el agresor, Khalid Masood, se llamaba anteriormente Adrian Russell Ajao. Las autoridades informaron que nació en el sur de Inglaterra en 1964.



Durante una rueda de prensa ante Scotland Yard, Rowley reveló que hubo dos nuevas detenciones "significativas" relacionadas con el ataque del miércoles. Los nuevos arrestos en el norte y el centro de Inglaterra elevan a nueve el número de personas retenidas.



Los detectives han cateado 21 propiedades en Londres, la ciudad central inglesa de Birmingham y Gales.



"Hemos incautado 2.700 objetos en estos allanamientos, entre ellos enormes cantidades de datos informáticos que analizaremos", dijo Rowley. Agregó que las autoridades hicieron contacto con 3 mil 500 testigos.



"Hemos recibido cientos de imágenes de video en nuestra plataforma online. Dado que el ataque fue en el corazón de la capital, desde luego contamos con la declaraciones de una amplia gama de nacionalidades".



Masood embistió con su auto a la gente en el Puente de Westminster el miércoles por la tarde, matando a tres personas e hiriendo a unas 50, antes de matar a puñaladas a un policía ante el Parlamento. La policía lo mató a tiros.



Murieron tres civiles y el agente. Un total de 31 personas requirieron tratamiento hospitalario.



"Entre los afectados había toda una gama de edades y al menos 12 nacionalidades", dijo Rowley. "Nos conmueve pensar que el impacto de este ataque en la capital recorrerá el mundo".



El agresor, de 52 años, nació en el sureste de Inglaterra y últimamente vivía en la ciudad central de Birmingham, donde la policía allanó varias propiedades.



"Seguimos interesados en saber de cualquiera que conociera bien a Khalid Masood, que comprenda quiénes eran sus allegados y que pueda proporcionarnos información sobre los lugares que visitó recientemente", dijo Rowley. "Podría haber personas que albergaban preocupaciones sobre Masood pero por cualquier motivo optaron por no comunicarnos esas preocupaciones".



Dos policías heridos en el ataque sufren lesiones importantes, informó Rowley. Otras dos personas siguen en estado crítico, una de ellas con heridas que ponen en riesgo su vida.



La última víctima, que murió en el hospital el jueves, era Leslie Rhodes, de 75 años y procedente de Streatham, en el sur de Londres.



El grupo Estado Islámico se declaró responsable del ataque del miércoles. La policía cree que Masood actuó por su cuenta, pero Rowley dijo que se investiga "si actuó totalmente a solas inspirado por la propaganda terrorista o si otros lo alentaron, apoyaron o dirigieron".



Bélgica presenta cargos de terrorismo tras suceso en Amberes



BRUSELAS. Las autoridades belgas presentaron el viernes cargos relacionados con el terrorismo contra un ciudadano tunecino que manejó su auto a gran velocidad por una bulliciosa zona comercial de Amberes.



Mohamed R., de 39 años, fue acusado de "intento de asesinato en un contexto terrorista" y de infracciones contra la ley de control de armas, señaló la fiscalía federal belga.



El hombre fue detenido el jueves tras manejar por la bulliciosa calle comercial de Meir. Nadie resultó herido.



Las autoridades encontraron en el auto cuchillos, una escopeta y una bomba de gas con un líquido desconocido.



A pesar de los informes de que la gente debió arrojarse para evitar ser atropellada por el vehículo, varios tenderos de la calle Meir dijeron a The Associated Press dijeron que no vieron o escucharon nada inusual.



El sospechoso "estaba intoxicado", según dijo un funcionario en la fiscalía, que declinó detallar si se trataba de una intoxicación por drogas o alcohol.



Al principio el incidente parecía tener las características de varios actos extremistas en Europa: un vehículo que arrolla a peatones en una zona ajetreada.



Las autoridades elevaron de inmediato el nivel de alerta en el centro de Amberes tras el incidente.