EU emitirá este verano más visas temporales de trabajo

WASHINGTON D.C. (AP )

El Departamento de Seguridad Nacional planea ofrecer visas adicionales para trabajadores temporales, señaló el miércoles un vocero de la agencia.



El portavoz David Lapan señaló que el departamento no ha decidido cuántas visas ofrecerá, pero agregó que se espera establecer el número pronto y comenzar a emitir las visas a fines de julio.



Las visas H-2B son utilizadas por trabajadores temporales no agrícolas en diversos negocios, incluidos centros vacacionales. El gobierno ofrece 66 mil de esas visas al año, y las visas adicionales estarán disponibles para compañías que demuestren que resultarían afectadas significativamente si no consiguen contratar temporalmente a trabajadores extranjeros. La Organización Trump está entre los negocios que han utilizado las visas.



La decisión de agregar visas ocurre en medio de las medidas estrictas que el gobierno de Trump ha tomado contra la inmigración ilegal y de la promesa de devolver empleos a los estadounidenses.