Trump dice que los dreamers pueden estar "en paz"

WASHINGTON D.C. (AP)

El presidente Donald Trump dice que los jóvenes inmigrantes protegidos de la deportación - a menudo denominados "dreamers" – pueden "descansar tranquilamente" sobre sus políticas migratorias.En una entrevista con The Associated Press, Trump dice que "no está detrás de los dreamers, estamos detrás de los criminales". Dice que "esa es nuestra política".El presidente Barack Obama cambió las prioridades de la deportación para proteger a muchos jóvenes traídos al país ilegalmente cuando eran niños.Los abogados dicen que Juan Manuel Montes, de 23 años, fue recientemente deportado a México a pesar de haber calificado para la deportación diferida. Montes demandó el martes el acceso a los registros de su deportación.Trump dice que el caso de Montes es "un poco diferente", aunque no especificó por qué.