Promete Corea del Norte más fuerza nuclear ante presión de EU

NACIONES UNIDAS(AP )

El secretario de Defensa de Estados Unidos advirtió el viernes que una solución militar a la crisis con Corea del Norte sería “trágica en una escala inimaginable”, mientras que Pyongyang prometió fortalecer rápidamente su capacidad nuclear mientras enfrente una política estadounidense “hostil”.



El fin de semana pasado Corea del Norte hizo un lanzamiento de prueba de un misil de mayor alcance, que los expertos aseguran fue un importante avance en un programa de armas que tiene el objetivo de contar con un misil con capacidad nuclear que pueda llegar a Estados Unidos. La prueba dio pie a una nueva campaña de Estados Unidos para imponer una nueva ronda de sanciones de Naciones Unidas contra Pyongyang.



En la ONU, el embajador adjunto de Corea del Norte Kim In Ryong, se mostró desafiante. Dijo que su país nunca abandonará su “disuasión nuclear en defensa propia ni su capacidad de un ataque preventivo”, incluso si Estados Unidos incrementa las sanciones y la presión “al máximo nivel”.



En declaraciones con los periodistas, Kim elogió la prueba del misil, y dijo que si el gobierno de Trump quiere paz en la dividida península de Corea, debe reemplazar el armisticio que puso fin a la Guerra de Corea (1950-1953) con un acuerdo de paz, además de suspender su política en contra de Corea del Norte.



En el Pentágono, el secretario de Defensa, Jim Mattis, dijo que el ensayo balístico muestra que Corea del Norte no presta atención a la comunidad internacional. Sin embargo, subrayó la necesidad de una resolución pacífica al trabajar a través de Naciones Unidas con países como China, el principal aliado y benefactor de Corea del Norte.



“Si esto se va a una solución militar será trágica en una escala inimaginable, por lo que nuestro esfuerzo es trabajar con Naciones Unidas, trabajar con China, trabajar con Japón, trabajar con Corea del Sur para encontrarle salida a esta situación”, dijo Mattis en conferencia de prensa.



Indicó que Corea del Norte “probablemente aprendió mucho” de la prueba del fin de semana pasado. Afirmó que el misil salió muy alto y cayó, pero no dijo que se tratara de un reingreso controlado del misil.



Guiar un misil de largo alcance a un objetivo en su reingreso a la tierra es un obstáculo tecnológico clave que Corea del Norte debe librar en su intento por perfeccionar un misil que pueda ser amenaza para Estados Unidos. Pyongyang también probablemente tiene mucho por delante antes de poder reducir una ojiva nuclear que pueda colocar en un misil de ese tipo.